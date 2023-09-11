Время еще не пришло. Милли рассказал, от чего зависит окончание войны в Украине

По его словам, ни одна из сторон на данный момент не достигла своих политических целей военным путем, и война будет продолжаться до тех пор, пока одна или другая сторона не достигнет этих целей, или пока обе стороны не решат, что пора сесть за стол переговоров, потому что они не могут достичь своих целей военным путем.

"А это время еще не пришло", - констатировал Милли.

Отметим, что в Украине есть четкая позиция по условиям окончания войны в Украине. В частности, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, завершением войны в Украине станет возвращение к границам 1991 года. В противном случае, если не будет возвращен Крым или Донбасс, война будет продолжаться, пока эти все территории не вернуться под контроль Украины. Ранее Владимир Зеленский озвучил условие для переговоров с Россией - выход ВСУ на границы 1991 года.

При этом прогнозы Буданова вряд ли можно назвать оптимистичными. Недавно он высказал мнение, что даже после победы Украины в войне Россия захочет реванша. У Украины есть минимум 10 лет на подготовку, именно столько нужно Кремлю, чтобы восстановиться в военном плане.