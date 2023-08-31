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Час роботи ресторанів Києва ще не продовжили, але вже погрожують скасуванням

Фото: У КМВА пригрозили скасувати продовження роботи кафе і ресторанів (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві прийняли рішення щодо подовження роботи закладів харчування. Однак це можуть скасувати.

Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської військової адміністрації.

"Владою Києва прийнято рішення щодо подовження роботи закладів харчування. Прошу виважено сприйняти це рішення. Це не означає, що війна закінчилася і хтось дав зелене світло гучним гулянням. Користуйтеся із розумом та відповідальністю цією можливістю довше ввечері посидіти в кафе", - заявив він. 

Попко закликав киян і гостей міста пам’ятати, що поряд знаходяться "сотні тисяч тих людей, які хвилюються за своїх рідних на фронті".

"Сотні і тисячі близьких, чиї рідні загинули. Тисячі тих, хто молиться за зцілення своїх поранених в госпіталях. Тому давайте будемо в цей час чуйними і адекватними", - заявив начальник КМВА.

Він додав, що необхідно пам’ятати, що весь світ допомагає Україні сьогодні, тому треба знати міру в відпочинку.

"Ми будемо пильно стежити за дотриманням власниками і відвідувачами закладів усіх необхідних правил і законів. У разі виявлення системних порушень по Києву, ми готові скасувати це подовження роботи. Тому - будьте свідомими", - підкреслив Попко. 

У Києві продовжили роботу ресторанів

Нещодавно у столиці продовжили час роботи кафе та ресторанів. Так, з 1 вересня заклади громадського харчування у столиці працюватимуть на одну годину довше - до 23:00.

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