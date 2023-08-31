Час роботи ресторанів Києва ще не продовжили, але вже погрожують скасуванням

"Владою Києва прийнято рішення щодо подовження роботи закладів харчування. Прошу виважено сприйняти це рішення. Це не означає, що війна закінчилася і хтось дав зелене світло гучним гулянням. Користуйтеся із розумом та відповідальністю цією можливістю довше ввечері посидіти в кафе", - заявив він.

Попко закликав киян і гостей міста пам’ятати, що поряд знаходяться "сотні тисяч тих людей, які хвилюються за своїх рідних на фронті".

"Сотні і тисячі близьких, чиї рідні загинули. Тисячі тих, хто молиться за зцілення своїх поранених в госпіталях. Тому давайте будемо в цей час чуйними і адекватними", - заявив начальник КМВА.

Він додав, що необхідно пам’ятати, що весь світ допомагає Україні сьогодні, тому треба знати міру в відпочинку.

"Ми будемо пильно стежити за дотриманням власниками і відвідувачами закладів усіх необхідних правил і законів. У разі виявлення системних порушень по Києву, ми готові скасувати це подовження роботи. Тому - будьте свідомими", - підкреслив Попко.

У Києві продовжили роботу ресторанів

Нещодавно у столиці продовжили час роботи кафе та ресторанів. Так, з 1 вересня заклади громадського харчування у столиці працюватимуть на одну годину довше - до 23:00.

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