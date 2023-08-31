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Время работы ресторанов Киева еще не продлили, но уже грозят отменой

Фото: В КМВА пригрозили отменить продолжение работы кафе и ресторанов (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве приняли решение о продлении работы заведений питания. Однако это могут отменить.

Об этом заявил начальник КМВА Сергей Попко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации.

"Властями Киева принято решение о продлении работы заведений питания. Прошу взвешенно воспринять это решение. Это не значит, что война закончилась и кто-то дал зеленый свет громким гуляниям. Пользуйтесь с умом и ответственностью этой возможностью дольше вечером посидеть в кафе", - заявил он. 

Попко призвал киевлян и гостей города помнить, что рядом находятся "сотни тысяч тех людей, которые волнуются за своих родных на фронте".

"Сотни и тысячи близких, чьи родные погибли. Тысячи тех, кто молится за исцеление своих раненых в госпиталях. Поэтому давайте будем в это время чуткими и адекватными", - заявил начальник КГВА.

Он добавил, что необходимо помнить, что весь мир помогает Украине сегодня, поэтому надо знать меру в отдыхе.

"Мы будем пристально следить за соблюдением владельцами и посетителями заведений всех необходимых правил и законов. В случае выявления системных нарушений по Киеву, мы готовы отменить это продление работы. Поэтому - будьте сознательными", - подчеркнул Попко.

В Киеве продолжили работу ресторанов

Недавно в столице продлили время работы кафе и ресторанов. Так, с 1 сентября заведения общепита в столице будут работать на один час дольше - до 23:00.

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