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В Києві кафе та ресторани працюватимуть довше: новий графік

Середа 30 серпня 2023 12:15
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В Києві кафе та ресторани працюватимуть довше: новий графік Фото: в Києві кафе та ресторани працюватимуть довше: новий графік (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З 1 вересня заклади громадського харчування в Києві працюватимуть на одну годину довше - до 23:00.

Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Рішення було ухвалено Радою оборони міста Києва.

Як пише Кличко, з відповідним проханням до міської влади звернулись представники Національної ресторанної асоціації України, оскільки рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалене, коли комендантська година в столиці розпочиналась о 23:00. Наразі ж вона розпочинається з 00:00.

"Підприємці під час зустрічі з міською владою, де обгрунтовували доцільність такого рішення, наголошували, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у столиці, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів", - пише міський голова.

Комендантська година в Києві

Варто нагадати, наразі комендантська година в столиці триває із 00:00 до 05:00.

Під час неї заборонено:

  • перебувати на вулиці та у громадських місцях;
  • переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.

"Виходити можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування", - зазначається на сайті КМДА.

У разі порушення вимог комендантської години - порушників затримують та доставляють до підрозділів Національної поліції.

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