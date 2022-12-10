Время не пришло: Кулеба объяснил, почему предложения по посредничеству ради мира не действуют

Никакие предложения о посредничестве в переговорах между Украиной и Россией ради мира не являются действенными, поскольку глава Кремля Владимир Путин не желает мира и не действует добросовестно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в интервью National Catholic Reporter.

Как отметил Кулеба, все заявления России о якобы концепции братства между странами можно приравнять к братству Каина и Авеля, поскольку оккупанты пришли на украинские земли только убивать и насиловать.

Министр напомнил, что невозможно ставить обе страны в один ряд, когда Россия выступает агрессором, а Украина - жертвой агрессии.

Позиция Украины заключается в том, что все временно оккупированные территории должны быть освобождены и территориальная целостность страны - восстановлена.

"Печальная правда заключается в том, что время для этого широкого посредничества ради мира еще не наступило, и причиной этого является президент Путин. День для большого посредничества придет. И конечно, если Святой Престол захочет сыграть свою роль, он это сделает", - заявил Кулеба.