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За час повномасштабної війни ДТЕК інвестував в енергетику України 1,2 млрд євро

П'ятниця 07 березня 2025 21:03
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За час повномасштабної війни ДТЕК інвестував в енергетику України 1,2 млрд євро Фото: ДТЕК інвестував в енергетику України 1,2 млрд євро (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

З початку повномасштабного вторгення РФ в Україну ДТЕК інвестував 1,2 млрд євро в енергетику України.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю The Wall Street Journal.

Голова ДТЕК наголосив, що залучення приватних інвестицій є важливим фактором підтримки енергетичної інфраструктури України.

Тімченко додав, що Україну потрібно зробити привабливою до інвестицій, бо присутність європейських та американських компаній дозволить загалом посилити безпеку України.

Зокрема він зазначив, що ДТЕК веде активні переговори з американськими компаніями про постачання більшої кількості природного газу.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова домовляється про нові поставки скрапленого газу в Україну.

Також нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення компанія ДТЕК інвестувала майже 28 млрд грн у відновлення теплоелектростанцій після обстрілів та забезпечення роботи вугільних шахт.

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