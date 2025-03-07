За время полномасштабной войны ДТЭК инвестировал в энергетику Украины 1,2 млрд евро

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ДТЭК инвестировал 1,2 млрд евро в энергетику Украины.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью The Wall Street Journal.

Глава ДТЭК отметил, что привлечение частных инвестиций является важным фактором поддержки энергетической инфраструктуры Украины.

Тимченко добавил, что Украину нужно сделать привлекательной для инвестиций, потому что присутствие европейских и американских компаний позволит в целом усилить безопасность Украины.

В частности он отметил, что ДТЭК ведет активные переговоры с американскими компаниями о поставках большего количества природного газа.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова договаривается о новых поставках сжиженного газа в Украину.

Также напомним, что с начала полномасштабного вторжения компания ДТЭК инвестировала почти 28 млрд грн в восстановление теплоэлектростанций после обстрелов и обеспечение работы угольных шахт.