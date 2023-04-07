Время наслаждения подходит к концу. Кулеба отреагировал на потерю россиянами интереса к отдыху в Крыму

Россияне все меньше ищут туры на отдых в Крыму. Количество запросов через российскую поисковую платформу Яндекс значительно снизилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter .

"Россияне потеряли интерес к Крыму, свидетельствуют данные российского поисковика Яндекс", - сообщил министр.

По словам Кулебы, в марте этого года запросов на "отдых в Крыму" от россиян было около 129 тысяч, что вдвое меньше марта прошлого года, когда количество запросов достигало 261 тысячи.

"Даже обычные россияне понимают, что время наслаждения украденной украинской землей подходит к концу", - подчеркнул он.

Напомним, военные РФ во временно оккупированном Крыму уже вырыли почти 8 километров окопов. А на востоке Крыма кафиры начали строить противотанковые бетонные сооружения.

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