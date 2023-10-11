Час не на боці Путіна, підтримка України буде швидкою за будь-яких штормів, - Остін

Ніхто не повинен думати, що під час війни час грає на руку російському диктатору Володимиру Путіну. Підтримка США Україні буде швидкою за будь-яких штормів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна під час засідання "Рамштайн".

За словами Остіна, не варто недооцінювати злість російського диктатора. Світ повинен бути готовим до того, що Кремль й надалі бомбардуватиме Україну дронами й ракетами, навмисно цілитиметься по українських містах, зокрема цивільній й критичній інфраструктурі.

Як відзначив міністр оборони, Путін намагається зламати український дух і занурити українців у пітьму й холод, втім, йому це не вдасться.

"Путін сподівається деморалізувати український народ, а замість того деморалізує російську армію. Він сподівається ізолювати Україну, а ізолює Росію. Він сподівався надурити світ, а насправді він не зміг надурити навіть своїх найманців. Отже, в цій війні ніхто не має думати, що час грає на руку Кремля", - додав Остін.

Тоді, коли Путіну доводить просити про допомогу в Ірану й Північної Кореї, союзники України залишаються об'єднаними, оскільки кожен розуміє, що війну диктатора є загрозою для безпеки Європи й чітким викликом для НАТО.

"І Україна важлива тому, що жахіття, які скоюють росіяни проти цивільних, є загрозою для наших спільних цінностей та правовладдя. Україна важлива тому, що російські напади на українське зерно є умисною ціллю, щоб спровокувати голод та страждання невинних людей по всьому світу. І Україна важлива тому, що якщо ті, хто мають владу і можуть захоплювати мирних та демократичних сусідів, то це підриває світовий порядок. Саме тому ми говоримо, що наша підтримка силам свободи України буде швидкою за будь-яких штормів", - додав міністр оборони США.

"Рамштайн-16"

Сьогодні, 11 жовтня, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі пройде чергова зустріч у форматі "Рамштайн" з оборони України. Зокрема цього ж дня очікується зустріч Ради Україна-НАТО

Тим часом міністр оборони США підтвердив виділення Україні нового пакета військової допомоги на загальну суму 200 мільйонів доларів.