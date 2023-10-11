ua en ru
Ср, 11 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Время не на стороне Путина, поддержка Украины будет быстрой при любых штормах, - Остин

Среда 11 октября 2023 12:50
UA EN RU
Время не на стороне Путина, поддержка Украины будет быстрой при любых штормах, - Остин Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Никто не должен думать, что во время войны время играет на руку российскому диктатору Владимиру Путину. Поддержка США Украине будет быстрой при любых штормах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина во время заседания "Рамштайна".

По словам Остина, не стоит недооценивать злость российского диктатора. Мир должен быть готовым к тому, что Кремль и в дальнейшем будет бомбить Украину дронами и ракетами, намеренно целиться по украинским городам, в частности гражданской и критической инфраструктуре.

Как отметил министр обороны, Путин пытается сломать украинский дух и погрузить украинцев во тьму и холод, впрочем, ему это не удастся.

"Путин надеется деморализовать украинский народ, а вместо этого деморализует российскую армию. Он надеется изолировать Украину, а изолирует Россию. Он надеялся обмануть мир, а на самом деле он не смог обмануть даже своих наемников. Итак, в этой войне никто не должен думать, что время играет на руку Кремля", - добавил Остин.

Тогда, когда Путину приходится просить о помощи у Ирана и Северной Кореи, союзники Украины остаются объединенными, поскольку каждый понимает, что война диктатора является угрозой для безопасности Европы и четким вызовом для НАТО.

"И Украина важна потому, что ужасы, которые совершают россияне против гражданских, являются угрозой для наших общих ценностей и правовластия. Украина важна потому, что российские нападения на украинское зерно является умышленной целью, чтобы спровоцировать голод и страдания невинных людей по всему миру. И Украина важна потому, что если те, кто имеют власть и могут захватывать мирных и демократических соседей, то это подрывает мировой порядок. Именно поэтому мы говорим, что наша поддержка силам свободы Украины будет быстрой при любых штормах", - добавил министр обороны США.

"Рамштайн-16"

Сегодня, 11 октября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдет очередная встреча в формате "Рамштайн" по обороне Украины. В частности в этот же день ожидается встреча Совета Украина-НАТО

Тем временем министр обороны США подтвердил выделение Украине нового пакета военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Встреча Рамштайн
NEWS
Глава Пентагона подтвердил пакет помощи Украине на 200 млн долларов
Глава Пентагона подтвердил пакет помощи Украине на 200 млн долларов
DAILY
Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать