Время не на стороне Путина, поддержка Украины будет быстрой при любых штормах, - Остин

Никто не должен думать, что во время войны время играет на руку российскому диктатору Владимиру Путину. Поддержка США Украине будет быстрой при любых штормах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина во время заседания "Рамштайна".

По словам Остина, не стоит недооценивать злость российского диктатора. Мир должен быть готовым к тому, что Кремль и в дальнейшем будет бомбить Украину дронами и ракетами, намеренно целиться по украинским городам, в частности гражданской и критической инфраструктуре.

Как отметил министр обороны, Путин пытается сломать украинский дух и погрузить украинцев во тьму и холод, впрочем, ему это не удастся.

"Путин надеется деморализовать украинский народ, а вместо этого деморализует российскую армию. Он надеется изолировать Украину, а изолирует Россию. Он надеялся обмануть мир, а на самом деле он не смог обмануть даже своих наемников. Итак, в этой войне никто не должен думать, что время играет на руку Кремля", - добавил Остин.

Тогда, когда Путину приходится просить о помощи у Ирана и Северной Кореи, союзники Украины остаются объединенными, поскольку каждый понимает, что война диктатора является угрозой для безопасности Европы и четким вызовом для НАТО.

"И Украина важна потому, что ужасы, которые совершают россияне против гражданских, являются угрозой для наших общих ценностей и правовластия. Украина важна потому, что российские нападения на украинское зерно является умышленной целью, чтобы спровоцировать голод и страдания невинных людей по всему миру. И Украина важна потому, что если те, кто имеют власть и могут захватывать мирных и демократических соседей, то это подрывает мировой порядок. Именно поэтому мы говорим, что наша поддержка силам свободы Украины будет быстрой при любых штормах", - добавил министр обороны США.

"Рамштайн-16"

Сегодня, 11 октября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдет очередная встреча в формате "Рамштайн" по обороне Украины. В частности в этот же день ожидается встреча Совета Украина-НАТО

Тем временем министр обороны США подтвердил выделение Украине нового пакета военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов.