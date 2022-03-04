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Чартерный самолет с гражданами РФ на борту задержан в канадском аэропорту

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Канада, Пятница 04 марта 2022 00:49
Чартерный самолет с гражданами РФ на борту задержан в канадском аэропорту Фото: в Канаде задержан самолет с российскими гражданами (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Роман Мирончук

В Канаде в аэропорту Йеллоунайфа задержан чартерный самолет с российскими гражданами. Такие действия связанны с санкциями против РФ из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра транспорта Канады Омара Алгабра.

"Мы будем продолжать привлекать Россию к ответственности за вторжение в Украину", - подчеркнул он.

Напомним, что из-за санкций против России из страны уходят мировые бренды. По оценкам Центра противодействия дезинформации, уже более 70 компаний и брендов объявили о полном прекращении работы в РФ или приостановке услуг клиентам в этой стране.

При этом первыми о выходе с российского рынка сообщили авиакомпании. Они отказались летать в аэропорты РФ. После чего производители самолетов сказали, что прекращают сотрудничество с РФ, в частности Boeing и Airbus.

Embraer, как и два предыдущих производителя, также приостановит поставки в Россию запчастей для своих самолетов и не будет обслуживать авиапарк российских компаний.

Мы также писали о том, что в США рассмотрят санкции против всех госкомпаний России, включая "Газпром", "Роснефть" и RT.

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