Чартерний літак з громадянами РФ на борту затриманий в канадському аеропорту

У Канаді в аеропорту Єллоунайфа затриманий чартерний літак з російськими громадянами. Такі дії пов'язані з санкціями проти РФ через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра транспорту Канади Омара Алгабра.

"Ми будемо продовжувати залучати Росію до відповідальності за вторгнення в Україну", - підкреслив він.

Нагадаємо, що через санкції проти Росії з країни йдуть світові бренди. За оцінками Центру протидії дезінформації, вже понад 70 компаній і брендів оголосили про повне припинення роботи у РФ або припинення послуг клієнтам в цій країні.

При цьому першими про вихід з російського ринку повідомили авіакомпанії. Вони відмовилися літати в аеропорти РФ. Після чого виробники літаків сказали, що припиняють співпрацю з РФ, зокрема Boeing і Airbus.

Embraer, як і два попередніх виробника, також призупинить поставки в Росію запчастин для своїх літаків і не обслуговуватиме авіапарк російських компаній.

Ми також писали про те, що в США розглянуть санкції проти всіх держкомпаній Росії, включаючи "Газпром", "Роснефть" і RT.

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