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Чартерный рейс из Афганистана с эвакуированными иностранцами приземлился в Катаре

Автор: Дмитрий Кузнецов

Чартерный рейс с эвакуированными из Афганистана американцами и гражданами других стран приземлился в Катаре. На борту самолета авиакомпании Qatar Airways находились более 100 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы можем подтвердить, что самолет успешно приземлился в Катаре", - цитирует агентство заявление главы пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн.

По ее словам, талибы оказывали содействие в организации вылета из страны американских граждан и других иностранцев. "Они проявили гибкость и были деловыми и профессиональными в отношениях с нами. Это положительный шаг", - уточнила Хорн.

По данным источников агентства, на борту катарского самолета находилось более 100 пассажиров, в том числе граждане США, Канады, Украины, Германии и Великобритании.

Напомним, днем 9 сентября из аэропорта Кабула вылетел первый коммерческий рейс после прихода талибов к власти в Афганистане с группой иностранцев на борту.

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