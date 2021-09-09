Чартерный рейс из Афганистана с эвакуированными иностранцами приземлился в Катаре

"Мы можем подтвердить, что самолет успешно приземлился в Катаре", - цитирует агентство заявление главы пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн.

По ее словам, талибы оказывали содействие в организации вылета из страны американских граждан и других иностранцев. "Они проявили гибкость и были деловыми и профессиональными в отношениях с нами. Это положительный шаг", - уточнила Хорн.

По данным источников агентства, на борту катарского самолета находилось более 100 пассажиров, в том числе граждане США, Канады, Украины, Германии и Великобритании.