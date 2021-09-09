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Из Афганистана впервые после выхода США вылетел чартер. На нем эвакуировались иностранцы

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Кабул, Четверг 09 сентября 2021 17:08
Из Афганистана впервые после выхода США вылетел чартер. На нем эвакуировались иностранцы Фото: первый коммерческий рейс вылетел из аэропорта Кабула после прихода к власти талибов (flickr.by.Jim Kelly)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Первый коммерческий рейс вылетел из аэропорта Кабула 9 сентября. Самолет авиакомпани Qatar Airways доставит в Доху группу иностранных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Вылет катарского самолета в Доху с иностранцами на борту произошел через несколько часов после того, как талибы разрешили группе граждан других стран покинуть Афганистан. Речь шла, в том числе, и об американцах.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил, агентству AP Nwes, что на борту первого чартера из Афганистана летят американцы, держатели грин-карт и представители других национальностей, в том числе немцы, венгры и канадцы.

Напомним, ранее боевики радикально движения "Талибан" разрешили около 200 иностранцам вылететь чартерными рейсами из аэропорта Кабула.

Отметим, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон пытается эвакуировать американцев и афганцев, однако талибы не дают разрешения на вылет чартерных самолетов.

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Талибан Афганистан Кабул
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