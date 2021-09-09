RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чартерний рейс з Афганістану з евакуйованими іноземцями приземлився в Катарі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Чартерний рейс з евакуйованими з Афганістану американцями і громадянами інших країн приземлився в Катарі. На борту літака авіакомпанії Qatar Airways перебували понад 100 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми можемо підтвердити, що літак успішно приземлився в Катарі", - цитує агентство заяву глави пресслужби Ради нацбезпеки Білого дому Емілі Хорн.

За її словами, таліби надавали сприяння в організації вильоту з країни американських громадян та інших іноземців. "Вони проявили гнучкість і були діловими і професійними у відносинах з нами. Це позитивний крок", - уточнила Хорн.

За даними джерел агентства, на борту катарського літака перебувало понад 100 пасажирів, у тому числі громадяни США, Канади, України, Німеччини та Великобританії.

Нагадаємо, вдень 9 вересня з аеропорту Кабула вилетів перший комерційний рейс після приходу талібів до влади в Афганістані з групою іноземців на борту.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТалібанСполучені Штати АмерикиАфганистан