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Чарльза III официально провозгласят новым королем Британии 10 сентября, - Daily Mail

Фото: Чарльз III (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Чарльз III будет официально провозглашен королем Соединенного Королевства на Совете по вступлению в престол, который состоится завтра, 10 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Чарльз автоматически стал королем после смерти своей матери, но Совет по вступлению в должность обычно созывается в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в течение 24 часов после смерти государя.

После смерти королевы он будет созван позже, поскольку объявление о ее смерти поступило вчера только рано вечером, а значит, не было достаточно времени, чтобы подготовить планы к сегодняшнему утру.

Напомним, 8 сентября королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества.

Елизавета II начала процедуру передачу королевских полномочий своему сыну принцу Чарльзу еще в июле 2022 года. Ее обязанностями до последнего дня оставались: открытия парламента, назначения премьера, государственные визиты.

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Принц ЧарльзВеликобритания