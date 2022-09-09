RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чарльза III офіційно проголосять новим королем Британії 10 вересня, - Daily Mail

Фото: Чарльз III (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Чарльз III буде офіційно проголошений королем Сполученого Королівства на Раді зі вступу в престол, який відбудеться завтра, 10 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Чарльз автоматично став королем після смерті своєї матері, але Рада зі вступу на посаду зазвичай скликається в Сент-Джеймсському палаці в Лондоні протягом 24 годин після смерті государя.

Після смерті королеви він буде скликаний пізніше, оскільки оголошення про її смерть надійшло вчора тільки рано ввечері, а значить, не було достатньо часу, щоб підготувати плани до сьогоднішнього ранку.

Нагадаємо, 8 вересня королева Єлизавета II померла у віці 96 років. До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності.

Єлизавета II почала процедуру передачу королівських повноважень своєму синові принцу Чарльзу ще в липні 2022 року. Її обов'язками до останнього дня залишалися: відкриття парламенту, призначення прем'єра, державні візити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Принц ЧарльзВеликобританія