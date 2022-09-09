Чарльз III объявил имя нового принца Уэльского: что это значит
Чарльз III объявил сына Уильяма, герцога Кембриджского, принцем Уэльским. Теперь он станет первым наследником британского престола после смерти короля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Чарльза III.
"Мой потомок Уильям получит шотландский титул и принимает титул герцога Корнуольского. И также я объявляю, что дарю ему титул принца Уэльского", - сказал он.
Король уверен, что новый принц Уэльский и в дальнейшем будет возглавлять дискуссии в Британии и будет нацеливать внимание туда, где нужна помощь.
Чарльза III также вспомнил о Гарри и Меган Маркл, выразив им свою любовь, и добавил, что они продолжают развивать свою жизнь "за морем".
Напомним, завтра Чарльза III официально провозгласят новым королем Британии.
8 сентября королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и королевств Содружества.
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