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Чарльз III объявил имя нового принца Уэльского: что это значит

Новина українською →
Британия, Пятница 09 сентября 2022 20:26
Чарльз III объявил имя нового принца Уэльского: что это значит Фото: Уильям, принц Уэльский (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Чарльз III объявил сына Уильяма, герцога Кембриджского, принцем Уэльским. Теперь он станет первым наследником британского престола после смерти короля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Чарльза III.

"Мой потомок Уильям получит шотландский титул и принимает титул герцога Корнуольского. И также я объявляю, что дарю ему титул принца Уэльского", - сказал он.

Король уверен, что новый принц Уэльский и в дальнейшем будет возглавлять дискуссии в Британии и будет нацеливать внимание туда, где нужна помощь.

Чарльза III также вспомнил о Гарри и Меган Маркл, выразив им свою любовь, и добавил, что они продолжают развивать свою жизнь "за морем".

Напомним, завтра Чарльза III официально провозгласят новым королем Британии.

8 сентября королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и королевств Содружества.

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