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Чарльз III оголосив ім'я нового принца Уельського: що це означає

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Британія, П'ятниця 09 вересня 2022 20:26
Чарльз III оголосив ім'я нового принца Уельського: що це означає Фото: Вільям, принц Уельський (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Чарльз III оголосив сина Вільяма, герцога Кембриджського, принцом Уельським. Тепер він стане першим спадкоємцем британського престолу після смерті короля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Чарльза III.

"Мій нащадок Вільям отримає шотландський титул та приймає титул герцога Корнуольського. І також я оголошую, що дарую йому титул принца Уельського", - сказав він.

Король впевнений, що новий принц Уельський і надалі буде очолювати дискусії у Британії та буде націлювати увагу туди, де потрібна допомога.

Чарльза III також згадав про Гаррі та Меган Маркл, висловивши їм свою любов, та додав, що вони продовжують розбудовувати своє життя "за морем".

Нагадаємо, завтра Чарльза III офіційно проголосять новим королем Британії.

8 вересня королева Єлизавета II померла у віці 96 років. До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великої Британії і королівств Співдружності.

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