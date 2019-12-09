Чапутович не видит оснований для отмены санкций против России

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что санкции Евросоюза против России следует продлить на следующие полгода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Соответствующее заявление Чапутович сделал после участия в совещании министров иностранных дел стран-членов ЕС, которое состоялось в Брюсселе.

"Мы не считаем, что произошли существенные изменения в политике России, которые стали предпосылкой чтобы изменить нашу политику. Поэтому, думаю, санкции будут продлены на следующие полгода. Мы считаем, что Россия является стороной, которая прибегла к агрессии, и Россия должна выйти из Донбасса, реализовать минские договоренности", - сказал министр.

Глава польской дипломатии также добавил, что его страна поддерживала и будет поддерживать территориальную целостность Украины в границах, признанных международным правом.

Ранее журналист Рикард Йозвяк сообщил, что встреча в нормандском формате может стать поводом для снятия некоторых санкций Евросоюза против России.

РБК-Украина писало, что новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещала, что санкции против РФ сохранятся до полного выполнения Минских договоренностей.