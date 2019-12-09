Чапутович не бачить підстав для скасування санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що Євросоюзні санкції проти Росії слід продовжити на наступні півроку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Відповідну заяву Чапутович зробив після участі у нараді міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, яка відбулася в Брюсселі.

"Ми не вважаємо, що відбулися суттєві зміни у політиці Росії, які б стали передумовою щоби змінити нашу політику. Тому, думаю, санкції буде продовжено на наступні півроку. Ми вважаємо, що Росія є стороною, яка вдалася до агресії, і Росія повинна вийти з Донбасу, реалізувати мінські домовленості", - сказав міністр.

Глава польської дипломатії також додав, що його країна підтримувала і буде підтримувати територіальну інтегральність України в кордонах, визнаних міжнародним правом.

Раніше журналіст Рікард Йозвяк повідомив, що зустріч в нормандському форматі може стати приводом для зняття деяких санкцій Євросоюзу проти Росії.

РБК-Україна писало, що нова глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяла, що санкції проти РФ збережуться до повного виконання Мінських домовленостей.