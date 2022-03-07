Чаплинка - це Україна! На мирний протест у селищі вийшли понад три тисячі осіб
У селищі Чаплинка, яке знаходиться на кордоні з окупованим Кримом, люди вийшли на мирний протест. Окупанти відкрили вогонь по мітингу, дві людини поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали та місцеві пабліки.
Жителі Чаплинки вийшли на проукраїнський мітинг і твердо заявили окупантом, що селище – це Україна.
Вони повідомили, що їх не потрібно "звільняти". За даними місцевих жителів, в протесті брало участь близько трьох тисяч осіб.
На асканійському перехресті люди з голими руками та без зброї зупинили колону російської техніки. Окупанти у відповідь відкрили вогонь і дві людини отримали поранення.
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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що жителі Росії вийшли на антивоєнні мітинги і їх масово почали затримувати.
А також ми повідомляли про те, що у Новій Каховці мирні жителі вийшли на мітинг проти окупації російськими військами.
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