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Чаплинка - це Україна! На мирний протест у селищі вийшли понад три тисячі осіб

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Чаплинка, Херсонська область, Понеділок 07 березня 2022 15:48
Чаплинка - це Україна! На мирний протест у селищі вийшли понад три тисячі осіб Фото: у Чаплинці три тисячі людей вийшли на проукраїнський мітинг (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У селищі Чаплинка, яке знаходиться на кордоні з окупованим Кримом, люди вийшли на мирний протест. Окупанти відкрили вогонь по мітингу, дві людини поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали та місцеві пабліки.

Жителі Чаплинки вийшли на проукраїнський мітинг і твердо заявили окупантом, що селище – це Україна.

Вони повідомили, що їх не потрібно "звільняти". За даними місцевих жителів, в протесті брало участь близько трьох тисяч осіб.

На асканійському перехресті люди з голими руками та без зброї зупинили колону російської техніки. Окупанти у відповідь відкрили вогонь і дві людини отримали поранення.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що жителі Росії вийшли на антивоєнні мітинги і їх масово почали затримувати.

А також ми повідомляли про те, що у Новій Каховці мирні жителі вийшли на мітинг проти окупації російськими військами.

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