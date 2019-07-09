Чалый: Украина будет покупать у США современное вооружение

Украина будет покупать у США современное оружие, которое стоит на вооружении американской армии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины в США Валерия Чалого "Голосу Америки".

По словам посла, уровень военно-технического, военно-политического сотрудничества и взаимодействия Украины и США в настоящее время на порядок выше, чем 3-4 года назад.

"То, что мы переходим на возможности закупок вооружения, говорит о доверии, которого не было в 2014 году ... Это зависело от наших действий, нам нужно было сделать две вещи: показать, что нет коррупционной составляющей в тех поставках, которые идут и они не попадут врагу, и оно надежно сохраняется от попадания российской стороне, мы это показали", - отметил он.

Чалый также отметил, что США в данном вопросе является наибольшим донором Украины. Так же он добавил, что 92% всей военной помощи Украина получила именно из США. По его словам, в этом году США выделили на оборону Украины 365 млн долларов, в частности, 50 млн - на летальное вооружение.

Дипломат пояснил, что работа над тем, чтобы наладить прямые закупки оружия у США была начата давно, и в прошлом году наконец были одобрены все законодательные поправки, которые сделали такие прямые поставки возможными.

“Мы сейчас говорим о современном вооружении. Потому что именно такое вооружение поставляется через систему правительственных соглашений… О таком вооружении, которого нет у нас, а у американской армии есть“, - отметил посол.

При этом Чалый не уточнил о каком именно оружии едет речь, отметив, что его перечень есть в решении Конгресса.

Отметим, правительство Канады выделит на поддержку Украины 45 миллионов долларов. В том числе, будет передано 25 миллионов долларов для реализации инклюзивных и учитывающих гендерные аспекты реформ в Украине.

Напомним, в Конгрессе США одобрили еще 300 миллионов долларов военной помощи Украине. Из них 100 миллионов долларов выделят на летальное вооружение. Как отмечается в документе, проект направлен на предоставление Киеву ракет для систем береговой охраны и противокорабельных ракет.