На ЧАЕС триває пожежа після удару по укриттю: чи є радіаційна загроза

Удар по саркофагу ЧАЕС

У п'ятницю, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про удар по укриттю четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Внаслідок атаки новий безпечний конфайнмент був пошкоджений, там виникла пожежа.

За словами глави держави, це був безпілотник з фугасною бойовою частиною. Всередині та поблизу укриття виявили уламки корпуса російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером.

Після атаки фахівці не фіксували підвищення радіаційного фону. Проте у Міненерго допустили, що у разі серйозного пошкодження є загроза значного підвищення радіаційного фону.

Детальніше про атаку на Чорнобильську АЕС та її наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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