На ЧАЭС продолжается пожар после удара по укрытию: есть ли радиационная угроза

Удар по саркофагу ЧАЭС

В пятницу, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударе по укрытию четвертого энергоблока Чернобыльской атомной станции. В результате атаки новый безопасный конфайнмент был поврежден, там возник пожар.

По словам главы государства, это был беспилотник с фугасной боевой частью. Внутри и вблизи укрытия обнаружили обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью и серийным номером.

После атаки специалисты не фиксировали повышение радиационного фона. Однако в Минэнерго допустили, что в случае серьезного повреждения есть угроза значительного повышения радиационного фона.

Подробнее об атаке на Чернобыльскую АЭС и ее последствиях - в материале РБК-Украина.

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