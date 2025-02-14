На ЧАЕС триває ліквідація наслідків атаки: працюють рятувальники та екстрені служби

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, наразі ситуація на ЧАЕС контрольована, також відомом, що постраждалих осіб немає.

Над 4-м енергоблоком триває розбір захисного покриття укриття для виявлення осередків тління. На місці працюють, зокрема, рятувальники-верхолази.

Клименко зауважив, що, за даними спостережень, радіаційний фон у нормі. На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень.

"Фахівці ДСНС проводять постійні заміри. Інформацію про наслідки російського удару та оперативну ситуацію на ЧАЕС передано до Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації Євросоюзу в системі механізму цивільного захисту", - повідомив він.

Російський удар дроном по ЧАЕС

Вранці п'ятниці, 14 лютого, президент Володимир Зеленський повідомив про те, що російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.



"Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві", - написав Зеленський.

Згодом з'явились перші фото з місця подій. На них видно, що дрон пробив дах саркофага 4-го реактора ЧАЕС.