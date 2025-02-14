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На ЧАЭС продолжается ликвидация последствий атаки: работают спасатели и экстренные службы

Пятница 14 февраля 2025 14:16
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На ЧАЭС продолжается ликвидация последствий атаки: работают спасатели и экстренные службы Фото: на ЧАЭС продолжается ликвидация последствий атаки дроном (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Наталья Кава

На Чернобыльской АЭС привлечены все необходимые экстренные службы. Сейчас проходит ликвидация последствий атаки российским дроном.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, сейчас ситуация на ЧАЭС контролируемая, также известно, что пострадавших лиц нет.

Над 4-м энергоблоком продолжается разбор защитного покрытия укрытия для выявления очагов тления. На месте работают, в частности, спасатели-верхолазы.

Клименко отметил, что, по данным наблюдений, радиационный фон в норме. На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимых значений.

"Специалисты ГСЧС проводят постоянные замеры. Информация о последствиях российского удара и оперативной ситуации на ЧАЭС передана в Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Евросоюза в системе механизма гражданской защиты", - сообщил он.

Российский удар дроном по ЧАЭС

Утром пятницы, 14 февраля, президент Владимир Зеленский сообщил о том, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

"Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар потушили. В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные", - написал Зеленский.

Впоследствии появились первые фото с места событий. На них видно, что дрон пробил крышу саркофага 4-го реактора ЧАЭС.

По данным спасателей, после удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС, показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.

Все что известно о ночной атаке - читайте в материале РБК-Украина.

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