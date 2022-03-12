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На ЧАЭС приступили к ремонту поврежденных линий электропередач, - МАГАТЭ

Автор: Роман Мирончук

Технические специалисты приступили к ремонту поврежденных линий электропередач в попытке восстановить внешнее электроснабжение территории Чернобыльской атомной электростанции, которое было полностью отключено на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

В Украине сообщили, что работы, начавшиеся вечером 10 марта, позволили отремонтировать одну секцию, но внешнее электроснабжение все еще было отключено, что указывает на то, что в других местах все еще есть повреждения.

В ведомстве добавили, что ремонтные работы будут продолжены, несмотря на сложную ситуацию за пределами территории АЭС.

Аварийные дизель-генераторы обеспечивают резервное электроснабжение ЧАЭС с 9 марта. По данным МАГАТЭ, на объект доставлено дополнительное топливо. Тем не менее по-прежнему важно, как можно скорее отремонтировать линии электропередач.

Вдобавок к проблемам в управлении Чернобыльской АЭС регулятор потерял связь со станцией 10 марта. В результате станция не может предоставить МАГАТЭ информацию о радиологическом мониторинге на объекте.

Несмотря на это, регулирующий орган продолжал получать информацию о ситуации через высшее внешнее руководство АЭС.

Напомним, украинская разведка сообщила, что Владимир Путин отдал приказ по поводу подготовки теракта на Чернобыльской атомной электростанции.

Мы также писали о том, что Украина назвала захват ЧАЭС ядерным терроризмом.

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