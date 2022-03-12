На ЧАЕС приступили до ремонту пошкоджених ліній електропередач, - МАГАТЕ

В Україні повідомили, що роботи, що почалися ввечері 10 березня, дозволили відремонтувати одну секцію, але зовнішнє електропостачання все ще було відключено, що вказує на те, що в інших місцях все ще є пошкодження.

У відомстві додали, що ремонтні роботи будуть продовжені, попри складну ситуацію за межами території АЕС.

Аварійні дизель-генератори забезпечують резервне електропостачання ЧАЕС з 9 березня. За даними МАГАТЕ, на об'єкт доставлено додаткове паливо. Проте як і раніше важливо, як можна швидше відремонтувати лінії електропередач.

Додатково до проблем в управлінні Чорнобильської АЕС регулятор втратив зв'язок зі станцією 10 березня. В результаті станція не може надати МАГАТЕ інформацію про радіологічний моніторинг на об'єкті.

Попри це, регулюючий орган продовжував отримувати інформацію про ситуацію через вище зовнішнє керівництво АЕС.