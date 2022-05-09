ЧАЭС опровергла информацию о найденной в Буче радиоактивной колбе

Чернобыльская АЭС опровергла информацию о похищении российскими военными радиоактивной колбы, которую якобы впоследствии нашли в Буче. За время оккупации с территории ЧАЭС не исчезло ни одного опасного предмета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГП "Чернобыльская АЭС" .

Отмечается, что 7 мая в официальном Telegram-канале НАЭК "Энергоатом" появилось сообщение о найденной в Буче колбе с радиоактивным веществом. Она якобы была похищена российскими военными из ЧАЭС.

"ЧАЭС сообщает, что во время оккупации промышленной площадки станции никаких ядерных или радиоактивных веществ похищено не было. Работники ЧАЭС сохранили полный контроль над ядерными и радиоактивными материалами на территории станции", - говорится в сообщении.

Чернобыльская АЭС призвала "Энергоатом" опровергнуть данную информацию и удалить соответствующее сообщение в своем Telegram-канале.