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ЧАЕС спростувала інформацію про знайдену у Бучі радіоактивну колбу

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Чорнобиль, Понеділок 09 травня 2022 17:43
ЧАЕС спростувала інформацію про знайдену у Бучі радіоактивну колбу Фото: ЧАЕС спростувала інформацію про викрадену радіоактивну колбу (
Автор: Наталія Юрченко

Чорнобильська АЕС спростувала інформацію про викрадення російськими військовими радіоактивної колби, яку нібито згодом знайшли у Бучі. За час окупації з території ЧАЕС не зникло жодного небезпечного предмета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДП "Чорнобильська АЕС".

Зазначається, що 7 травня в офіційному Telegram-каналі НАЕК "Енергоатом" з'явилося повідомлення про знайдену у Бучі колбу з радіоактивною речовиною. Вона нібито була викрадена російськими військовими з ЧАЕС.

"ЧАЕС повідомляє, що під час окупації промислового майданчика станції жодних ядерних чи радіоактивних речовин викрадено не було. Працівники ЧАЕС зберегли повний контроль над ядерними та радіоактивними матеріалами на території станції", - йдеться у повідомленні.

Чорнобильська АЕС закликала "Енергоатом" спростувати дану інформацію та видалити відповідне повідомлення у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що за час окупації російські військові вкрали контейнери для ремонту обладнання на ЧАЕС.

Крім того, окупанти в Чорнобилі розграбували і знищили сучасну лабораторію вартістю 6 млн євро.

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