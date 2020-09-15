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В Чабанах прорвало газопровод высокого давления, выход газа прекращен

Автор: Инна Собора

В Чабанах Киевской области произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), который поставляет газ в Европу и проходит вблизи поселка. Происходил мощный выход газа в окружающую среду.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чабановского поселкового совета.

Сейчас установили заглушку, выход газа прекращен.

"Просим сохранять спокойствие, не паниковать, в случае необходимости четко следовать указаниям представителей чрезвычайных служб Украины", - говорится в сообщении.

Взрыв в Чабанах прогремел в ночь на 15 сентября. После этого люди слышали сильный шум. Также сообщалось об угрозе взрыва газа в трубопроводе. В ближних населенных пунктах отключили электроснабжение. Вскоре газ перекрыли. О пострадавших не сообщается.

Ранее в Киеве взорвалась автоцистерна для перевозки газа, есть погибший и пострадавший.

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