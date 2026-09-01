CEO "Метінвесту" Риженков очолив рейтинг топменеджерів у промисловості

Генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков став переможцем у номінації "Промисловість" рейтингу "Топменеджери, які тримають країну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг видання NV.

Як визначали переможця

Відомо, що підсумкову оцінку формували за чотирма складниками: динаміка бізнесу, оцінки працівників, особисті якості та громадянська позиція керівника, а також висновки журі. Найбільшу вагу мало анонімне опитування співробітників.



Організатори також застосували коефіцієнт воєнної стійкості: втрати, спричинені російською агресією, не знижували оцінку керівника, адже здатність зберігати виробництво, робочі місця та керованість компанії під час війни є окремим критерієм ефективності.



Переможець номінації "Промисловість" Юрій Риженков очолює "Метінвест" із грудня 2013 року. Під час повномасштабної війни компанія зберегла статус одного з найбільших промислових роботодавців, інвесторів і платників податків.

За даними компанії, у 2022-2025 роках Група інвестувала у розвиток підприємств 43,6 млрд грн та сплатила понад 82,2 млрд грн податків.

"Топменеджери, які тримають країну": хто ще у рейтингу

До першої п’ятірки рейтингу увійшли також керівники ПУМБ, Kernel, Winner Group Ukraine, "METRO Україна" та "Аврора Мультимаркет". Галузевих переможців визначили у 10 сферах економіки.

Додамо, що рейтинг підготували NV спільно з Wellbeing Company та Odgers Україна. З-поміж керівників понад 200 приватних компаній організатори відібрали 16 CEO, які, за методологією рейтингу, найкраще управляють командами та бізнесом в умовах війни й невизначеності.