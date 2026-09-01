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CEO "Метінвесту" Риженков очолив рейтинг топменеджерів у промисловості

18:44 01.09.2026 Вт
2 хв
До списку увійшли 16 керівників українського бізнесу, який продовжує працювати і розвиватися в умовах війни
aimg Юлія Бойко
CEO "Метінвесту" Риженков очолив рейтинг топменеджерів у промисловості CEO "Метінвесту" Юрій Риженков (фото: metinvestholding.com)
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Генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков став переможцем у номінації "Промисловість" рейтингу "Топменеджери, які тримають країну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг видання NV.

Як визначали переможця

Відомо, що підсумкову оцінку формували за чотирма складниками: динаміка бізнесу, оцінки працівників, особисті якості та громадянська позиція керівника, а також висновки журі. Найбільшу вагу мало анонімне опитування співробітників.

Організатори також застосували коефіцієнт воєнної стійкості: втрати, спричинені російською агресією, не знижували оцінку керівника, адже здатність зберігати виробництво, робочі місця та керованість компанії під час війни є окремим критерієм ефективності.

Переможець номінації "Промисловість" Юрій Риженков очолює "Метінвест" із грудня 2013 року. Під час повномасштабної війни компанія зберегла статус одного з найбільших промислових роботодавців, інвесторів і платників податків.

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За даними компанії, у 2022-2025 роках Група інвестувала у розвиток підприємств 43,6 млрд грн та сплатила понад 82,2 млрд грн податків.

"Топменеджери, які тримають країну": хто ще у рейтингу

До першої п’ятірки рейтингу увійшли також керівники ПУМБ, Kernel, Winner Group Ukraine, "METRO Україна" та "Аврора Мультимаркет". Галузевих переможців визначили у 10 сферах економіки.

Додамо, що рейтинг підготували NV спільно з Wellbeing Company та Odgers Україна. З-поміж керівників понад 200 приватних компаній організатори відібрали 16 CEO, які, за методологією рейтингу, найкраще управляють командами та бізнесом в умовах війни й невизначеності.

Нагадаємо, від початку війни "Метінвест" Ріната Ахметова спрямував 10,1 млрд грн на допомогу Україні та її громадянам, з яких 7,3 млрд грн - на потреби Сил оборони в межах ініціативи "Сталевий Фронт".

Підприємства компанії також налагодили виробництво продукції для фронту, зокрема засобів захисту для військових і техніки.

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