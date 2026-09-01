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CEO "Метинвеста" Рыженков возглавил рейтинг топ-менеджеров в промышленности

18:44 01.09.2026 Вт
2 мин
В список вошли 16 руководителей украинского бизнеса, который продолжает работать и развиваться в условиях войны
aimg Юлия Бойко
CEO "Метинвеста" Рыженков возглавил рейтинг топ-менеджеров в промышленности CEO "Метинвеста" Юрий Рыженков (фото: metinvestholding.com)
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Генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков стал победителем в номинации "Промышленность" рейтинга "Топ-менеджеры, которые держат страну".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг издания NV.

Как определяли победителя

Известно, что итоговую оценку формировали по четырем составляющим: динамика бизнеса, оценки работников, личные качества и гражданская позиция руководителя, а также выводы жюри. Наибольший вес имел анонимный опрос сотрудников.

Организаторы также применили коэффициент военной устойчивости: потери, вызванные российской агрессией, не снижали оценки руководителя, ведь способность сохранять производство, рабочие места и управляемость компании во время войны является отдельным критерием эффективности.

Победитель номинации "Промышленность" Юрий Рыженков возглавляет "Метинвест" с декабря 2013 года. Во время полномасштабной войны компания сохранила статус одного из крупнейших промышленных работодателей, инвесторов и налогоплательщиков.

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По данным компании, в 2022-2025 годах Группа инвестировала в развитие предприятий 43,6 млрд грн и уплатила более 82,2 млрд грн налогов.

"Топ-менеджеры, которые держат страну": кто еще в рейтинге

В первую пятерку рейтинга вошли также руководители ПУМБ, Kernel, Winner Group Ukraine, "METRO Украина" и "Аврора Мультимаркет". Отраслевых победителей определили в десяти сферах экономики.

Добавим, что рейтинг подготовили NV совместно с Wellbeing Company и Odgers Украина. Среди руководителей более 200 частных компаний организаторы отобрали 16 CEO, которые, по методологии рейтинга, лучше управляют командами и бизнесом в условиях войны и неопределенности.

Напомним, с начала войны "Метинвест" Рината Ахметова направил 10,1 млрд грн на помощь Украине и ее гражданам, из которых 7,3 млрд грн - на нужды Сил обороны в рамках инициативы "Стальной Фронт".

Предприятия компании также наладили производство продукции для фронта, в том числе средств защиты для военных и техники.

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