CBSNews дізналось, як часто генерал Міллі спілкується з Залужним

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марк Міллі перебуває на постійному зв'язку з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, телефонуючи йому мінімум один раз на тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортаж журналістів CBSNews .

"Я розмовляю з ним (Залужним, - ред.) щотижня, іноді два, три рази на тиждень", - сказав Міллі.

За словами Міллі, попри великий бойовий досвід, подібні бойові дії з такою інтенсивністю він бачить вперше.

"Я брав участь у багатьох перестрілках. Мене кілька разів підривали на транспортних засобах - на мінах, саморобних вибухових пристроях та РПГ. Але ніколи настільки інтенсивності", - зізнався генерал.

Він також не приховав, що контрнаступ ЗСУ отримав більш жорстокий опір окупантів, ніж це очікувалося.

"(Контрнаступ, - ред.) відбувається повільніше, ніж люди очікували... Але в цьому різниця між війною на папері та справжньою війною. Отже, реальні люди справді гинуть, а справжні машини справді вибухають, тому люди схильні сповільнюватись у таких ситуаціях. Але це дуже обдумано, і вони (ЗСУ, - ред.) прогресують щодня", - запевняє Міллі.

За словами генерала, Україна сама обирає цілі та завдає ударів.

"Вибір цілей і право завдання удару належить Україні. Що ми робимо, так це забезпечуємо їм ситуаційну поінформованість", - зазначив військовий, додавши, що США допомагають Україні захистити себе.

Раніше генерал Марк Міллі заявляв, що активна фаза контрнаступу українських військ може тривати ще 30-45 днів. Після цього наступ ускладнить погоду.