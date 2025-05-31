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CBAM без відтермінування зірве "зелений перехід" України, - експерт

Фото: CBAM без відтермінування зірве "зелений перехід" України (pixabay)
Автор: Сергій Новіков

Європейський механізм прикордонного вуглецевого коригування (CBAM), який передбачає запровадження вуглецевого мита з 2026 року, не лише загрожує економічній безпеці України, але й ставить під сумнів реальність "зеленої трансформації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Асоціації професіоналів довкілля PAEW Людмилу Циганок.

"Тому що "зелена трансформація", "зелений перехід" - це не про пафосні заяви. Це про реальні, конкретні кроки", - наголосила експертка. 

Вона підкреслила: перехід до низьковуглецевого виробництва неможливий без масштабної модернізації промисловості, яка потребує ресурсів. 

Йдеться не лише про інвестиції, але й про створення чіткої системи контролю й моніторингу.

"Для того, щоб економіка змогла перейти на рейки низьковуглецевого виробництва, потрібна реальна модернізація. Це не тільки про усвідомлення, бо усвідомлення вже є, але і про кошти, і про контроль виконання безперечної системи моніторингу. Вони також коштують грошей. І чекати ми права не маємо", - заявила Циганок.

На її думку, без відтермінування CBAM та створення ефективної підтримки всередині країни - з боку уряду, регуляторів і спеціальних фондів - "зелений перехід" залишиться фікцією.

"Це величезне завдання із зірочкою для України. З одного боку, для уряду - добитися перехідних положень, перехідних термінів, а з іншого боку - не чекати, не просто перекладати відповідальність на кожного виробника і просто вимагати", - наголосила вона.

На переконання Циганок, держава має впровадити найкращі інструменти ЄС, що реально працюють.

"Ми маємо взяти найкращі механізми ЄС, бо туди ми йдемо, і впровадити їх в Україні. Це значить, що якщо Фонд декарбонізації, то він має допомагати створювати спеціальні програми фінансування "переходу зеленого".

І щоб кожен, хто слідує високим екологічним стандартам Європейського союзу, вони були в кращому конкурентному становищі, ніж ті, хто не прагне змінюватися - тоді це буде працювати", - наголосила вона.

Раніше у Всеукраїнській енергетичній асамблеї наголосили, що автоматичне застосування "вуглецевого мита" може призвести до втрати експортних надходжень, зниження інвестицій у модернізацію енергосистеми та ускладнення відновлення зруйнованої інфраструктури

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