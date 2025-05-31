CBAM без отсрочки сорвет "зеленый переход" Украины, - эксперт

"Потому что "зеленая трансформация", "зеленый переход" - это не о пафосных заявлениях. Это о реальных, конкретных шагах", - подчеркнула эксперт.

Она подчеркнула: переход к низкоуглеродному производству невозможен без масштабной модернизации промышленности, которая требует ресурсов.

Речь идет не только об инвестициях, но и о создании четкой системы контроля и мониторинга.

"Для того, чтобы экономика смогла перейти на рельсы низкоуглеродного производства, нужна реальная модернизация. Это не только об осознании, потому что осознание уже есть, но и о средствах, и о контроле выполнения бесспорной системы мониторинга. Они также стоят денег. И ждать мы права не имеем", - заявила Цыганок.

По ее мнению, без отсрочки CBAM и создания эффективной поддержки внутри страны - со стороны правительства, регуляторов и специальных фондов - "зеленый переход" останется фикцией.

"Это огромная задача со звездочкой для Украины. С одной стороны, для правительства - добиться переходных положений, переходных сроков, а с другой стороны - не ждать, не просто перекладывать ответственность на каждого производителя и просто требовать", - подчеркнула она.

По мнению Цыганок, государство должно внедрить лучшие инструменты ЕС, которые реально работают.

"Мы должны взять лучшие механизмы ЕС, потому что туда мы идем, и внедрить их в Украине. Это значит, что если Фонд декарбонизации, то он должен помогать создавать специальные программы финансирования "перехода зеленого".

И чтобы каждый, кто следует высоким экологическим стандартам Европейского союза, они были в лучшем конкурентном положении, чем те, кто не стремится меняться - тогда это будет работать", - подчеркнула она.

Ранее во Всеукраинской энергетической ассамблее отметили, что автоматическое применение "углеродной пошлины" может привести к потере экспортных поступлений, снижению инвестиций в модернизацию энергосистемы и осложнению восстановления разрушенной инфраструктуры