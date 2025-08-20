CBAM потребує негайної реакції уряду та координації відомств, - експерт

Україні потрібно терміново визначити чітку позицію щодо механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM) та активно працювати над його узгодженням із європейськими партнерами.

На думку Володимира Омельченка, питання CBAM потребує скоординованої роботи кількох ключових відомств.

"Також потрібно щось робити з цим CBAM, оце потрібно Міністерству і екології, і енергетики, займатися цим дуже ретельно. І віце-прем'єр має приймати в цьому участь. Тобто такими стратегічними речами, без того, щоб залазити в господарську діяльність підприємств", - наголосив експерт.

Омельченко підкреслив, що, окрім вирішення проблеми вуглецевого мита ЄС, Україна має працювати над створенням повноцінного конкурентного енергоринку, який стане частиною загальноєвропейського простору.

"Ми маємо бути частиною європейського ринку, і це, мені здається, найкраще, що може бути для України. Куди ми маємо рухатись, куди мають дивитися і приймати відповідні заходи Міністерства енергетики, втому числі", - сказав він.

За його словами, незалежність НКРЕКП та запобігання зловживанням на ринку є ключовими умовами, щоб інтеграція до європейського енергетичного ринку стала успішною.