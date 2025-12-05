CBAM може вдарити по українському експорту вже з січня, - нардеп
Україна має реальні підстави домагатися відстрочки від дії механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM), однак юридично оформленого рішення досі немає.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив народний депутат та голова підкомітету з питань промислової політики Верховної Ради Муса Магомедов.
За його словами, регламент ЄС чітко передбачає можливість відтермінування для країн, які постраждали від надзвичайних подій.
"В регламенті CBAM є пряма норма (стаття 30.7), яка визначає форс-мажорні обставини: країни, які постраждали від непередбачуваних та руйнівних подій, можуть отримати відстрочку", - наголосив парламентар.
Магомедов зазначив, що українська сторона вже аргументувала свою позицію перед Брюсселем.
"Ми довели нашим колегам у Брюсселі, що повномасштабна війна - це саме така подія. Я думаю, що найбільш реальним для нас буде отримання п'ятирічної відстрочки. Мова йде про тимчасовий режим, за який українські експортери будуть звільнені від CBAM або зможуть купувати CBAM-сертифікати на пільгових умовах", - пояснив він.
Попри те, що Мінекономіки вже веде перемовини з Європейською комісією, формального рішення наразі немає. І це створює критичні ризики, адже до запуску механізму залишилися лічені тижні.
"Жодного юридично закріпленого рішення щодо цього ще немає. Тож, за умови коли до початку дії норми залишилось менше ніж місяць, не можна виключати сценарію, за якого між початком дії CBAM та фактичним відтермінуванням пройде певний час", - попередив Магомедов.
СВАМ для України
Механізм прикордонного вуглецевого коригування (CBAM) передбачає запровадження вуглецевого мита на імпорт до ЄС таких товарів, як сталь, цемент, добрива, електроенергія, алюміній та водень.
За даними Федерації роботодавців України, у разі запровадження СВАМ для України, падіння ВВП складе 8,7 млрд доларів у 2026 році, а у 2034 - вже 11,3 млрд доларів.
Також Україну чекає зменшення податкових надходжень та соціальних внесків до бюджетів та фондів усіх рівнів унаслідок скорочення ділової активності - воно може становити 2,8 млрд доларів у 2026 році, і сягнути 3,6 млрд доларів у 2034 році.
Раніше німецьке видання Tagesspiegel заявило, що Єврокомісія готова відтермінувати СВАМ для України мінімум до 2027 року, але уряд має надіслати офіційний запит.
Нагадаємо, за словами генерального директора GMK Center Станіслава Зінченка, українські експортери, для яких європейський ринок став фактично безальтернативним, опиняються під дедалі більшим тиском через впровадження механізму транскордонного вуглецевого коригування.