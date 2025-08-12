UA

Економіка

CBAM у майбутньому стане ще більш серйозним викликом для України, - Green Deal Ukraїna

Фото: CBAM у майбутньому стане ще більш серйозним викликом для України
Автор: Сергій Новіков

Вплив механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM) на українську економіку в короткостроковій перспективі буде обмеженим і торкнеться лише кількох секторів. Проте найбільші виклики для країни будуть у довгостроковій перспективі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наукового керівника проєкту Green Deal Ukraїna Георга Цахманна.

"В найближчій перспективі CBAM є свого роду обмеженим викликом в кількох секторах. Я очікую, що Україна зможе адаптуватися, але ми можемо побачити деяке відхилення торгівлі від ЄС", - зазначив експерт.

За його словами, можливі зміни торгових потоків можуть вплинути на українську металургію: "Україна зараз експортує певну металургійну продукцію до ЄС, і якщо потім вона виявить, що вже не є конкурентоспроможною в ЄС через CBAM, то спробує продати цю продукцію до Туреччини або на інші ринки".

Цахманн підкреслив, що такі перестановки у світовій торгівлі вуглецевоємними товарами можуть бути "не дуже корисними для України" з точки зору інтеграції з ЄС.

Натомість у довгостроковій перспективі CBAM може перетворитися на значно серйозніший виклик для країни. 

"Значно більший виклик може з’явиться у довгостроковій перспективі, коли CBAM стане більш комплексним і складним. І ці тренди ми вже бачимо, Європейська Комісія вже запропонувала свої перші ідеї щодо розширення сфери застосування CBAM на додаткові сектори", - пояснив він.

Експерт наголосив, що з розширенням CBAM на більшу кількість галузей інтеграція України в європейські ланцюги створення вартості стане складнішою. 

"Коли ми прагнемо інтеграції України до ЄС, ми також хочемо більшої інтеграції України в європейські ланцюги створення вартості, це завдання буде тим складнішим, чим більше секторів охоплюватиме CBAM", - зазначив Цахманн.

Нагадаємо, CBAM передбачає сплату вуглецевого мита за імпорт енергоємної продукції до ЄС. Україна, яка має значну частку вугільної генерації та високовуглецеву промисловість, входить до групи найбільш вразливих країн.

