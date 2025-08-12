CBAM в будущем станет еще более серьезным вызовом для Украины, - Green Deal Ukraїna

"В ближайшей перспективе CBAM является своего рода ограниченным вызовом в нескольких секторах. Я ожидаю, что Украина сможет адаптироваться, но мы можем увидеть некоторое отклонение торговли от ЕС", - отметил эксперт.

По его словам, возможные изменения торговых потоков могут повлиять на украинскую металлургию: "Украина сейчас экспортирует определенную металлургическую продукцию в ЕС, и если потом она обнаружит, что уже не является конкурентоспособной в ЕС из-за CBAM, то попытается продать эту продукцию в Турцию или на другие рынки".

Цахманн подчеркнул, что такие перестановки в мировой торговле углеродоемкими товарами могут быть "не очень полезными для Украины" с точки зрения интеграции с ЕС.

Зато в долгосрочной перспективе CBAM может превратиться в значительно более серьезный вызов для страны.

"Значительно больший вызов может появиться в долгосрочной перспективе, когда CBAM станет более комплексным и сложным. И эти тренды мы уже видим, Европейская Комиссия уже предложила свои первые идеи по расширению сферы применения CBAM на дополнительные секторы", - пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что с расширением CBAM на большее количество отраслей интеграция Украины в европейские цепи создания стоимости станет сложнее.

"Когда мы стремимся к интеграции Украины в ЕС, мы также хотим большей интеграции Украины в европейские цепи создания стоимости, эта задача будет тем сложнее, чем больше секторов будет охватывать CBAM", - отметил Цахманн.

Напомним, CBAM предусматривает уплату углеродной пошлины за импорт энергоемкой продукции в ЕС. Украина, которая имеет значительную долю угольной генерации и высокоуглеродную промышленность, входит в группу наиболее уязвимых стран.