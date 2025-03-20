Casino.ua уклало партнерську угоду зі студією SPRIBE
Фото: Casino.ua уклало партнерську угоду зі студією SPRIBE (прес-служба Casino.ua)
Casino.ua оголосило про початок співпраці зі студією SPRIBE, відомою інноваційними рішеннями, що вже здобули популярність на українському та європейському ринках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Casino.ua.
Зазначається, що угода є важливим кроком у реалізації стратегії Casino.ua щодо розширення асортименту та покращення користувацького досвіду.
"Ми прагнемо співпрацювати з найкращими розробниками, щоб пропонувати унікальні рішення та якісний контент", – зазначив директор Casino.ua Олександр Бабенко.
Як повідомлялося, раніше Casino.ua оголосила про укладення партнерської угоди зі студією розробки Galaxsys.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.