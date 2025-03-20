Casino.ua заключило партнерское соглашение со студией SPRIBE

Casino.ua объявило о начале сотрудничества со студией SPRIBE, известной инновационными решениями, уже получившими популярность на украинском и европейском рынках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Casino.ua.

Отмечается, что соглашение является важным шагом в реализации стратегии Casino.ua по расширению ассортимента и улучшению пользовательского опыта. "Мы стремимся сотрудничать с лучшими разработчиками, чтобы предлагать уникальные решения и качественный контент", - отметил директор Casino.ua Александр Бабенко. Как сообщалось, ранее Casino.ua объявила о заключении партнерского соглашения со студией разработки Galaxsys.