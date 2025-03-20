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Casino.ua заключило партнерское соглашение со студией SPRIBE

Четверг 20 марта 2025 17:07
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Casino.ua заключило партнерское соглашение со студией SPRIBE Фото: Casino.ua заключило партнерское соглашение со студией SPRIBE (пресс-служба Casino.ua)
Автор: Александр Мороз

Casino.ua объявило о начале сотрудничества со студией SPRIBE, известной инновационными решениями, уже получившими популярность на украинском и европейском рынках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Casino.ua.

Отмечается, что соглашение является важным шагом в реализации стратегии Casino.ua по расширению ассортимента и улучшению пользовательского опыта.

"Мы стремимся сотрудничать с лучшими разработчиками, чтобы предлагать уникальные решения и качественный контент", - отметил директор Casino.ua Александр Бабенко.

Как сообщалось, ранее Casino.ua объявила о заключении партнерского соглашения со студией разработки Galaxsys.

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