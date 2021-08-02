CAS не разрешил Тимановской вернуться на Олимпиаду

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской с просьбой отменить решение Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси об отстранении ее от Олимпийских игр в Токио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз CAS .

В документе отмечается, что Тимановская утром 2 августа подала срочную заявку и запрос на отмену решения, принятого НОК Беларуси, не допустить ее к участию в отборочном зачете на 200 метров среди женщин на Олимпиале-2020.

В пресс-релизе указано, что запрос белорусской спортсменки был отклонен, поскольку она не смогла доказать свою правоту.