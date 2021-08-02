ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

CAS не разрешил Тимановской вернуться на Олимпиаду

Новина українською →
Токио, Понедельник 02 августа 2021 19:31
CAS не разрешил Тимановской вернуться на Олимпиаду Фото: Кристина Тимановская, белорусская спортсменка (facebook.com/blr.athletics)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской с просьбой отменить решение Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси об отстранении ее от Олимпийских игр в Токио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз CAS.

В документе отмечается, что Тимановская утром 2 августа подала срочную заявку и запрос на отмену решения, принятого НОК Беларуси, не допустить ее к участию в отборочном зачете на 200 метров среди женщин на Олимпиале-2020.

В пресс-релизе указано, что запрос белорусской спортсменки был отклонен, поскольку она не смогла доказать свою правоту.

Напомним, Кристина Тимановская попросила политического убежища в Польше. Варшава выдала ей гуманитарную визу и пообещала помочь с продолжением спортивной карьеры.

Отметим, муж спортсменки покинул Беларусь. Сейчас он находится в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Олимпиада спортсменка
NEWS
Киев готовится к худшему сценарию из-за COVID. Рубан рассказал, как можно избежать "красной зоны"
Киев готовится к худшему сценарию из-за COVID. Рубан рассказал, как можно избежать "красной зоны"
DAILY
Новая волна. Грозит ли Украине всплеск эпидемии коронавируса из-за штамма "Дельта"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новая волна. Грозит ли Украине всплеск эпидемии коронавируса из-за штамма "Дельта"