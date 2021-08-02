CAS не дозволив Тімановській повернутися на Олімпіаду

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив запит білоруської легкоатлетки Христини Тімановській з проханням скасувати рішення Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі про відсторонення її від Олімпійських ігор в Токіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз CAS .

У документі наголошується, що Тімановська вранці 2 серпня подала термінову заявку і запит на скасування рішення, прийнятого НОК Білорусі, не допустити її до участі у відбірковому заліку на 200 метрів серед жінок на Олімпіалі-2020.

У пресрелізі зазначено, що запит білоруської спортсменки був відхилений, оскільки вона не змогла довести свою правоту.