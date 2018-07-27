CAS отклонил апелляцию экс-генсека ФИФА на отстранение от футбола

Также суд оставил в силе штраф, наложенный на Жерома Вальке

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке на 10-летнее отстранение от футбольной деятельности. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

Также CAS оставил в силе штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков.

"Нарушения, совершенные Вальке, в совокупности были серьезной степени тяжести, поэтому санкции в виде отстранения на 10 лет и штрафа в 100 тысяч швейцарских франков были полностью соразмерны содеянному", " отмечается в решении суда.

Напомним, в начале 2016 Жером Вальке был уволен с должности генерального секретаря ФИФА, которую он занимал с 2007 года, в связи с подозрением в причастности к нелегальным схемам продаж билетов на матчи чемпионата мира-2014 в Бразилии.

В феврале 2016 года комитет по этике ФИФА отстранил Вальке на 12 лет, в июне того же года срок был сокращен апелляционным комитетом ФИФА до 10 лет. В феврале 2017 года Вальке подал апелляцию в CAS.