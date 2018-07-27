CAS відхилив апеляцію екс-генсека ФІФА на відсторонення від футболу

Також суд залишив в силі штраф, накладений на Жерома Вальке

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію колишнього генерального секретаря ФІФА Жерома Вальке на 10-річне відсторонення від футбольної діяльності. Про це повідомляється в прес-релізі суду.

Також CAS залишив в силі штраф в розмірі 100 тисяч швейцарських франків.

"Порушення, вчинені Вальке, в сукупності були серйозною ступеня тяжкості, тому санкції у вигляді відсторонення на 10 років і штрафу в 100 тисяч швейцарських франків були повністю відповідні скоєного", "відзначається в рішенні суду.

Нагадаємо, на початку 2016 року Жером Вальке був звільнений з посади генерального секретаря ФІФА, яку він займав з 2007 року, через підозру в причетності до нелегальних схем продажів квитків на матчі чемпіонату світу-2014 в Бразилії.

У лютому 2016 року комітет з етики ФІФА відсторонив Вальке на 12 років, в червні того ж року термін був скорочений апеляційним комітетом ФІФА до 10 років. У лютому 2017 року Вальке подав апеляцію в CAS.