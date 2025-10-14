UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Cartier, Van Cleef і Hermes: на Львівщині митника викрили на "відкатах" за люксову ювелірку

Ілюстративне фото: на Львівщині митника викрили на "відкатах" за люксову ювелірку (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

На Львівській митниці викрили державного інспектора, який вимагав хабар за безперешкодне ввезення прикрас відомих світових марок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

За даними слідства, посадовець відділу протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї отримав від мешканця Львівщини 15 тисяч доларів США.

За цю суму митник гарантував можливість ввезення з Польщі ювелірних виробів брендів Cartier, Van Cleef та Hermes без сплати митних платежів. Окрім того, він консультував, як приховати дорогоцінності від контролю при перетині кордону.

За попередніми даними, "тариф" інспектора становив 4% від вартості товару. Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання останньої частини неправомірної вигоди - 10 тисяч доларів США.

 Фото: на Львівщині митника викрили на "відкатах" за люксову ювелірку (t.me/lvivoblprok)

 

Раніше ми писали про те, що САП та НАБУ викрили 6 учасників злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці. Збитки від її діяльності сягають 290 млн гривень. Протягом 2017-2019 років через пункт пропуску на румунсько-українському кордоні вантажними автомобілями ввозились комерційні товари на підставі підроблених документів

Державна митна службаЮвелирукрашениеХабар