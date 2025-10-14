Cartier, Van Cleef и Hermes: на Львовщине таможенника разоблачили на "откатах" за люксовую ювелирку

На Львовской таможне разоблачили государственного инспектора, который требовал взятку за беспрепятственный ввоз украшений известных мировых марок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.
По данным следствия, чиновник отдела противодействия незаконному перемещению наркотиков и оружия получил от жителя Львовщины 15 тысяч долларов США.
За эту сумму таможенник гарантировал возможность ввоза из Польши ювелирных изделий брендов Cartier, Van Cleef и Hermes без уплаты таможенных платежей. Кроме того, он консультировал, как скрыть драгоценности от контроля при пересечении границы.
По предварительным данным, "тариф" инспектора составлял 4% от стоимости товара. Правоохранители задержали мужчину во время получения последней части неправомерной выгоды - 10 тысяч долларов США.
Ранее мы писали о том, что САП и НАБУ разоблачили 6 участников преступной организации, которая действовала на Черновицкой таможне. Убытки от ее деятельности достигают 290 млн гривен. В течение 2017-2019 годов через пункт пропуска на румынско-украинской границе грузовыми автомобилями ввозились коммерческие товары на основании поддельных документов