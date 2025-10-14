Cartier, Van Cleef и Hermes: на Львовщине таможенника разоблачили на "откатах" за люксовую ювелирку

По данным следствия, чиновник отдела противодействия незаконному перемещению наркотиков и оружия получил от жителя Львовщины 15 тысяч долларов США.

За эту сумму таможенник гарантировал возможность ввоза из Польши ювелирных изделий брендов Cartier, Van Cleef и Hermes без уплаты таможенных платежей. Кроме того, он консультировал, как скрыть драгоценности от контроля при пересечении границы.

По предварительным данным, "тариф" инспектора составлял 4% от стоимости товара. Правоохранители задержали мужчину во время получения последней части неправомерной выгоды - 10 тысяч долларов США.