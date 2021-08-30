Cargo Dragon успешно пристыковался к МКС: видео процесса

Отмечается, что стыковка с модулем Harmony состоялась в 17:30 по киевскому времени.

Напомним, что космический корабль доставил на МКС почти 3,3 тонны продовольственных припасов, а также различное оборудование и материалы, которые астронавты смогут использовать во время будущих научных экспериментов.

Добавим, что это был также и 23 полет для Cargo Dragon. На этот раз SpaceX использовала модифицированную версию корабля, которая способна доставлять на 20% больше груза и оборудована системой автономной стыковки со станцией.