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Cargo Dragon успешно пристыковался к МКС: видео процесса

Автор: Сергей Пышкин

Грузовой космический корабль Cargo Dragon, принадлежащий компании Илона Маска SpaceX, совершил успешную автономную стыковку с Международной космической станцией (МКС). NASA поделилась видеороликом процесса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Отмечается, что стыковка с модулем Harmony состоялась в 17:30 по киевскому времени.

Напомним, что космический корабль доставил на МКС почти 3,3 тонны продовольственных припасов, а также различное оборудование и материалы, которые астронавты смогут использовать во время будущих научных экспериментов.

Добавим, что это был также и 23 полет для Cargo Dragon. На этот раз SpaceX использовала модифицированную версию корабля, которая способна доставлять на 20% больше груза и оборудована системой автономной стыковки со станцией.

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